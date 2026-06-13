Der Fifa-Präsident witzelt in einem TV-Interview über Italiens erneutes Verpassen der WM. Das löst im Land des viermaligen Weltmeisters Unmut aus.

Legende: Fifa-Präsident Gianni Infantino. Keystone/EPA/Isaac Esquivel

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat mit einer scherzhaft gemeinten Bemerkung über Italiens grosse WM-Misere Kritik im Land des viermaligen Fussball-Weltmeisters ausgelöst. Im Interview des brasilianischen Senders CazéTV machte sich Infantino über das erneute Scheitern der italienischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation lustig.

Mit einem Grinsen sprach er über eine mögliche Aufstockung der WM auf 64 Teams: «Vielleicht qualifiziert sich Italien bei einer WM mit 64 Teams – oder wir gehen sogar hoch auf 228 Teams.» Insgesamt hat die Fifa nur 211 Mitgliedsverbände.

Italiens Sportminister sucht Gespräch

Italiens Sportminister Andrea Abodi zeigte sich nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa irritiert und kündigte an, das Gespräch mit dem Fifa-Chef suchen zu wollen. «Angesichts der grossen Entfernung zwischen Italien und Mexiko ist ein Telefongespräch zur Klärung der Sachlage, je nach seinen Verpflichtungen, am besten. Ich bin an seinen direkten Gedanken interessiert», sagte Abodi.