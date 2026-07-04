Legende: Fussballprofi und Zauberer in Personalunion Michael Olise – schafft es Paraguay, ihn zu entzaubern? Imago/Moritz Müller

19:00 Uhr: Kanada - Marokko, Achtelfinal 1

Spielort: Houston-Stadion, USA – Kapazität: 72'000

Houston-Stadion, USA – Kapazität: 72'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Fabian Frei & Alayah Pilgrim

Alle drei Gastgeber haben die Sechzehntelfinals überstanden, Kanada schickt sich nun an, gar unter die letzten 8 Teams zu kommen. Für die Nordamerikaner dürfte dafür aber eine Leistungssteigerung notwendig sein. Beim Last-Minute-Sieg in der regulären Spielzeit gegen Südafrika tat man sich lange schwer. Mit Marokko wartet zumindest auf dem Papier ein anderes Kaliber. Der amtierende Gewinner des Afrika Cups setzte sich in einem verrückten Penaltyschiessen gegen die hochgehandelten Niederlande durch.

21:35 Uhr: Nati-Magazin

Alles Wissenswerte zur Schweizer Nationalmannschaft erfahren Sie hier.

23:00 Uhr: Paraguay - Frankreich, Achtelfinal 2

Spielort: Philadelphia-Stadion, USA – Kapazität: 69'000

Philadelphia-Stadion, USA – Kapazität: 69'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 22:00 Uhr

22:00 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Mladen Petric & Peter Zeidler

Es ist die grosse Frage dieser WM: Wer soll dieses Frankreich stoppen? Bislang rollten Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé und Co. über alle hinweg: Senegal, Irak, Norwegen und zuletzt Schweden wurden allesamt Opfer der fantastischen «Équipe Tricolore»-Offensive, die immer mindestens drei Tore erzielte. Dass Paraguay mit seiner disziplinierten Defensive jedoch in der Lage ist, auch grossen Teams das Leben schwer zu machen, musste vor wenigen Tagen Deutschland erfahren.

FIFA WM 2026