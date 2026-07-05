Die Achtelfinals Nr. 3 und 4 an der WM 2026 sind hochkarätig besetzt: Brasilien vs. Norwegen und Mexiko vs. England.

Mit Brasilien und England: Das läuft am Sonntag und in der Nacht

Legende: Sorgt die «Seleçao» weiter für Begeisterung? Ein brasilianischer Fan jubelt im Spiel gegen Japan. Keystone/Bruna Prado

22:00 Uhr: Brasilien - Norwegen, Achtelfinal 3

Spielort: New-York-New-Jersey-Stadion, USA – Kapazität: 82'500

New-York-New-Jersey-Stadion, USA – Kapazität: 82'500 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 21:30 Uhr

21:30 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Ratinho & Martina Moser

Zwei Teams, die sich in erster Linie durch ihre illustre Offensive definieren – aber auch zwei Teams, die sich im Sechzehntelfinal jeweils «nur» mit 2:1 durchsetzen konnten. Die Siegtore von Norwegens Erling Haaland (86. Minute) und Brasiliens Gabriel Martinelli (90.+5) fielen spät. Überraschend: Im bisher einzigen WM-Duell der beiden Länder siegte Norwegen mit 2:1 (1998 in der Gruppenphase), zudem weisen die Skandinavier gegen den Rekord-Weltmeister auch eine positive Testspiel-Bilanz auf (1 Sieg, 2 Remis).

02:00 Uhr: Mexiko - England, Achtelfinal 4

Spielort: Mexiko-City-Stadion, Mexiko – Kapazität: 83'000

Mexiko-City-Stadion, Mexiko – Kapazität: 83'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 01:50 Uhr

Co-Gastgeber Mexiko läuft es wie am Schnürchen: Nach dem souveränen Gruppensieg mit 9 Punkten und ohne Gegentor hielt sich «El Tri» auch in der 1. K.o.-Runde makellos. Mit England wartet der auf dem Papier erste richtige Gradmesser – allerdings sind die Briten bislang einiges schuldig geblieben. Im Sechzehntelfinal zitterte sich das Team von Trainer Thomas Tuchel gegen die DR Kongo weiter. Das einzige Duell der beiden Teams an einer Weltmeisterschaft gewann England in der Gruppenphase 2:0 – und lief 1966 anschliessend durch bis zum (bislang einzigen) WM-Titel.

04:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

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