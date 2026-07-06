Iberisches Bruderduell und eine amerikanische Challenge – die WM-Achtelfinals vom Montag haben es in sich.

Legende: Jubelt Ronaldo gegen Spanien erneut? Portugal gewann letztes Jahr den Nations-League-Final gegen Spanien nach Elfmeterschiessen. Imago/Buzzi

21:00 Uhr: Portugal - Spanien, Achtelfinal 5

Spielort: Dallas-Stadion, USA – Kapazität: 94'000

Dallas-Stadion, USA – Kapazität: 94'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:10 Uhr

20:10 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Marc Schneider & Mladen Petric

Zwei Superstars, über 22 Altersjahre Unterschied: Portugal mit dem 41-jährigen Cristiano Ronaldo trifft auf Spanien mit dem knapp 19-jährigen Lamine Yamal – als wäre das iberische Nachbarschaftsduell nicht schon reizvoll genug. Portugal ist (noch?) nicht auf der Höhe der Erwartungen. Nach einer nur halbwegs geglückten Gruppenphase war im Sechzehntelfinal gegen Kroatien etwas Glück nötig. Spanien hat resultatmässig die bessere Bilanz vorzuweisen, auch wenn im Angriff bisweilen die Kreativität fehlte. Für das De-La-Fuente-Team ist der Achtelfinal die Gelegenheit zur Revanche: Letztes Jahr verlor Spanien den Final der Nations League gegen Portugal mit 3:5 im Penaltyschiessen. Im letzten WM-Direktduell trennten sich die beiden Teams 2018 in der Gruppenphase 3:3. Alle Tore für Portugal erzielte: Ronaldo.

23:20 Uhr: Nati-Magazin

Knapp 23 Stunden vor Anpfiff des Schweizer Achtelfinals gegen Kolumbien gibt's letzte News und Einschätzungen aus dem Camp.

02:00 Uhr: USA - Belgien, Achtelfinal 6

Spielort: Seattle-Stadion, USA – Kapazität: 69'000

Seattle-Stadion, USA – Kapazität: 69'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 01:50 Uhr

Beim WM-Co-Gastgeber wachsen mit den Siegen die Erwartungen. Das verdiente 2:0 im Sechzehntelfinal gegen Bosnien-Herzegowina soll für die kombinationsstarken Amerikaner nur ein Zwischenschritt gewesen sein. Allerdings ist der nächste Gegner ein anderes Kaliber. Belgien verfügt mit Spielern wie Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Jérémy Doku und Kevin De Bruyne über ein äusserst starkes Kader. Zwar taten sich die Belgier bislang recht schwer und standen in der ersten K.o.-Runde gegen den Senegal vor dem Out. Das wundersame Comeback könnte aber der Türöffner gewesen sein.

04:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

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