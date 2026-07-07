Es geht Schlag auf Schlag: An der WM in Nordamerika stehen die letzten Achtelfinals auf dem Programm.

Legende: Wollen auch gegen Ägypten jubeln Die argentinischen Spieler. AP Photo/Chris Carlson

18:00 Uhr: Argentinien – Ägypten, Achtelfinal 7

Spielort: Atlanta-Stadion, USA – Kapazität: 75'000

Atlanta-Stadion, USA – Kapazität: 75'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Bruno Berner

Gegen Kap Verde hatte Argentinien deutlich mehr Mühe als erwartet. Erst in der Verlängerung wurde die dramatische Partie entschieden. Der Titelverteidiger hat also Kräfte gelassen – und einige Schwächen gezeigt. Auch Ägypten musste gegen Australien allerdings Überstunden leisten und gewann sogar erst im Penaltyschiessen. Mohamed Salah und Co. gehen als Aussenseiter ins Duell mit den Argentiniern. Lionel Messi liefert an der WM bislang fast nach Belieben ab und will sein Team nun auch in den Viertelfinal führen.

22:00 Uhr: Schweiz – Kolumbien, Achtelfinal 8

Spielort: BC Place Vancouver, Kanada – Kapazität: 52'497

BC Place Vancouver, Kanada – Kapazität: 52'497 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 21:10 Uhr

Im letzten Achtelfinal der WM 2026 gilt es für die Nati ernst: Gegen Kolumbien soll der Viertelfinaleinzug gelingen. Die Schweizer zeigten im Sechzehntelfinal gegen Algerien eine äusserst abgeklärte Leistung und zitterten nie wirklich um das Achtelfinalticket. Nun wartet aber ein grösserer Gegner. Kolumbien gewann seine Vorrundengruppe souverän vor Portugal und setzte sich im ersten K.o.-Spiel gegen Ghana nur wegen der mangelnden Chancenverwertung nur mit 1:0 durch. Hinten stark, vorne gefährlich: Die Nati muss gegen starke Südamerikaner eine starke Leistung zeigen, wenn endlich mal wieder ein WM-Viertelfinal erreicht werden soll.

FIFA WM 2026