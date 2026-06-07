Die beiden südamerikanischen Teams überzeugen in ihren Testspielen.

Legende: Auf dem Weg zum Pflichtsieg Die Argentinier bejubeln das 1:0 gegen Honduras. Reuters/Maria Lysaker

Argentinien hat in seinem vorletzten Vorbereitungsspiel auf die WM-Endrunde einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Die Südamerikaner setzten sich mit 2:0 gegen Honduras durch, vor allem Lautaro Martinez überzeugte beim dominanten Auftritt in College Station im US-Bundesstaat Texas.

Der Stürmer von Inter Mailand erzielte die Führung per Foulelfmeter (37.) und bereitete den zweiten Treffer (54.) vor. Lionel Messi kam dagegen nicht zum Einsatz. Der Superstar sass zwar auf der Bank, wurde von Nationaltrainer Lionel Scaloni aber geschont.

Für die «Albiceleste» steht am Dienstag in Auburn/Alabama gegen Island die Generalprobe an.

Endrick lässt Brasilien jubeln

Diese Generalprobe hat Brasilien schon hinter sich. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti setzte sich im FirstEnergy Stadium in Cleveland/Ohio gegen Ägypten mit 2:1 durch.

Auf Seiten der Brasilianer lief die Offensive in Bestbesetzung auf. Endrick erzielte in der 52. Minute das entscheidende Tor. Bei den Nordafrikanern kam Superstar Mohamed Salah erst auf die zweite Halbzeit.

Für beide Teams geht es nun an der WM weiter.

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