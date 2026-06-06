Legende: Von wegen Testspiel Rafael Leao (17) fliegt wegen dieser Tätlichkeit vom Platz. Keystone/Jose Sena Goulao

Portugal siegt nach Steigerung

Gegen die nicht für die WM qualifizierte Chilenen setzte sich Portugal in Lissabon mit 2:1 durch. Gonçalo Guedes (58.), der nach der Pause für Cristiano Ronaldo eingewechselt worden war, und Bruno Fernandes (75.) trafen für den Mitfavoriten. Lucas Cepeda (92.) gelang der Ehrentreffer. Etwas überschattet wurde die Partie von zwei roten Karten gegen Portugals Rafael Leao und Chiles Ivan Roman wegen eines Handgemenges kurz vor der Pause.

Deutschland schlägt die USA

Ausgerechnet Leroy Sané, der Ersatz von Lennart Karl, hat die DFB-Elf zum 9. Sieg in Serie geschossen. Deutschland gewann in Chicago gegen Gastgeber USA 2:1. Mit seinem Tor in der 57. Minute sorgte der oft umstrittene Sané für den moralisch wichtigen Erfolg gegen das US-Team. Kai Havertz (2.) hatte für einen furiosen Start gesorgt, Antonee Robinson (37.) aber per Traumtor für die USA ausgeglichen.

England mit Mini-Sieg

Harry Kane hat England mit seinem Tor unmittelbar vor der Pause zum 1:0-Testspielsieg gegen Neuseeland geschossen. Abgesehen davon konnten die Briten nicht überzeugen.

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