England trifft im Sechzehntelfinal am Mittwochabend auf die Demokratische Republik Kongo. Afrikanische Gegner haben für die «Three Lions» an der WM Tradition.

Legende: Voller Fokus auf den Ball und DR Kongo England und Bukayo Saka wollen in den WM-Achtelfinal. Keystone/PETR DAVID JOSEK

Dass europäische Nationalmannschaften einen Grossteil ihrer Spiele gegen Teams aus Europa bestreiten, liegt in der Natur der Sache. Die Qualifikationen für grosse Turniere finden untereinander statt, und auch bei Freundschaftsspielen liegen Tests gegen Equipen vom gleichen Kontinent näher. Duelle gegen Nationalteams aus Amerika oder Afrika sind eher die Ausnahme als die Regel.

Das ist auch bei England nicht anders. Auf total 23 Partien gegen Equipen aus Afrika (54 Länder) kommen die «Three Lions» in ihrer über 150-jährigen Länderspielgeschichte. Zum Vergleich: Alleine gegen die Schweiz spielte England 28 Mal.

Historische Niederlage im Juni 2025

Die englische Bilanz gegen afrikanische Kontrahenten liest sich erfreulich: 15 Begegnungen wurden gewonnen, 7 Mal gab es ein Unentschieden und nur einmal musste der Weltmeister von 1966 als Verlierer vom Platz. Das war vor einem Jahr in einem Testspiel in Nottingham gegen den Senegal. «Wir haben Geschichte geschrieben», jubelte Abwehrspieler Kalidou Koulibaly nach dem 3:1-Sieg.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den WM-Sechzehntelfinal zwischen England und der DR Kongo zeigen wir Ihnen am Mittwochabend um 18:00 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App. Ab 17:30 Uhr stimmen wir Sie auf die Begegnung ein. Im Studio sind Mladen Petric & Joël Kiassumbua zugegen.

Erstes Duell gegen die DR Kongo

An Weltmeisterschaften haben afrikanische Kontrahenten für die Engländer hingegen so etwas wie Tradition. Seit 1986 und dem WM-Duell in der Vorrunde gegen Marokko (0:0) traf man nur an den Turnieren 2006 und 2014 auf keinen afrikanischen Gegner (für die Endrunde 1994 qualifizierte man sich nicht). Eine WM-Niederlage gab es bis jetzt noch keine. 6 Siege und 3 Unentschieden lautet die englische Bilanz. Zuletzt gab es an der diesjährigen Endrunde in Boston in der Gruppenphase ein 0:0 gegen Ghana.

Englands Bilanz gegen afrikanische Teams

Gegner Spiele S U N Kamerun 4 3 1 - Nigeria 3 2 1 - Tunesien 3 2 1 - Ägypten 3 3 - - Ghana 2 - 2 - Senegal 2 1 - 1 Marokko 2 1 1 - Südafrika 2 2 - - Elfenbeinküste 1 1 - - Algerien 1 - 1 - TOTAL 23 15 7 1

Am Mittwoch treffen die «Three Lions» in Atlanta erstmals überhaupt auf die Demokratische Republik Kongo. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ist klarer Favorit. Es wäre eine Sensation, wenn die DR Kongo bei ihrer zweiten WM-Teilnahme nach 1974 (damals noch als Zaire) in die Achtelfinals einziehen würde.

Legendäres Spiel gegen Kamerun in Neapel

Für England ist es das dritte K.o.-Spiel gegen eine afrikanische Equipe an der WM. Die Premiere 1990 war legendär: Gegen das Überraschungsteam aus Kamerun mit dem faszinierenden Altmeister Roger Milla setzte sich das Team um Starstürmer Gary Lineker (2 Penaltytore) im Viertelfinal in Neapel erst in der Verlängerung mit 3:2 durch. Weniger spannend verlief der Achtelfinal vor 4 Jahren gegen den Senegal (3:0).

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