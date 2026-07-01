Co-Gastgeber USA geht in der Nacht auf Donnerstag an der Heim-WM als Favorit in das K.o.-Duell mit Bosnien. Das verleitet TV-Experten zu überheblichen Aussagen.

Legende: Steht erstmals in der K.o.-Phase Bosnien-Herzegowina. Imago/Icon Sportswire

Von «David gegen Goliath» spricht Sergej Barbarez, Trainer von Bosnien-Herzegowina, vor dem historischen Sechzehntelfinal gegen Co-Gastgeber USA. «Doch wir lieben es, David zu sein. In solchen Situationen haben wir bisher am besten performt», sagt der 54-Jährige. Erinnerungen werden wach: Erst im März sorgten die Bosnier für eine der grössten Sensationen der WM-Qualifikation, als sie im Playoff-Final den vierfachen Weltmeister Italien ausschalteten.

Auf der Gegenseite mussten die USA ihre Rolle als haushoher Favorit an diesem Turnier bislang kaum unter Beweis stellen. Zwar hatte sich das Team von Mauricio Pochettino den Gruppensieg bereits nach zwei Spieltagen gesichert, doch als Co-Gastgeber und gesetzte Mannschaft aus Topf 1 blieben die grossen Kaliber in der Gruppe D aus.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den WM-Sechzehntelfinal zwischen den USA und Bosnien-Herzegowina am Donnerstag ab 01:50 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Anpfiff in Santa Clara ist um 02:00 Uhr Schweizer Zeit.

Während Bosnien-Herzegowina bei seiner erst zweiten WM-Teilnahme die K.o.-Runde zum ersten Mal erreicht hat und entsprechend befreit aufspielen kann, lasten auf den USA an ihrer Heim-WM ganz andere Erwartungen. Die Bilanz der letzten Turniere fällt allerdings ernüchternd aus: Von den vergangenen acht WM-K.o.-Spielen konnten die Nordamerikaner lediglich eines gewinnen – 2002 im Achtelfinal gegen Mexiko.

Zumindest innerhalb der Mannschaft ist man sich der Aufgabe bewusst. «Das ist ein schwieriges Team», warnt US-Captain Tim Ream vor dem Duell mit dem Schweizer Gruppengegner. «Sie verteidigen kompakt und haben mehrfach gezeigt, dass sie grosse Widersacher ärgern können.»

Hochmut der Experten?

Weniger zurückhaltend äussern sich dagegen einige US-Experten. Der langjährige Nationaltorhüter Tim Howard (121 Länderspiele, 2 WM-Teilnahmen) erklärte in einem Video, das er auf seinen sozialen Medien publizierte: «Die Bosnier sollten besser gar nicht erst ins Flugzeug nach San Francisco steigen, denn die USA werden alles daran setzen, sie zu schlagen.»

Für noch mehr Aufsehen sorgte ABC-Reporterin Abigail Velez. Im Vorfeld der Partie sagte sie: «Eine Sache zu Bosnien: Ich könnte nicht einmal auf einer Karte zeigen, wo es liegt.» Damit nicht genug: «Ich habe keine Ahnung von Bosnien und will es auch gar nicht wissen. Denn das Team USA ist zurück und besser denn je.» Der TV-Ausschnitt verbreitete sich rasch in den sozialen Medien. Später entschuldigte sich Velez in einem Statement und sprach von einem «missglückten Witz».

Ob überhebliche Experten oder ein sich der Aussenseiter-Rolle bewusster «David» – gesprochen wurde im Vorfeld des Sechzehntelfinals viel. Nun muss der Favorit liefern, während Bosnien-Herzegowina vom nächsten WM-Coup träumt.

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