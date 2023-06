Legende: Muss noch auf diverse Stammkräfte verzichten Inka Grings. Freshfocus/Claudio Thoma

Weil diverse Stammkräfte noch Auszeiten bekommen und erst ab der zweiten Vorbereitungswoche zur Mannschaft stossen, erhalten junge Spielerinnen die Chance, sich zu zeigen. Erstmals dabei sind die U19-Internationale Mia Knapp (YB) sowie die beiden U17-Nationalspielerinnen Iman Beney (YB) und Sydney Schertenleib (FCZ).

Svenja Fölmli kehrt nach einer Verletzungspause zurück ins Team. Die Stürmerin des SC Freiburg hatte sich Ende Oktober am Knie verletzt. Die Aufgebote für die Vorbereitungswochen 2 und 3 werden am 17. und 24. Juni bekannt gegeben.

Testspiele gegen Sambia und Marokko

Die Schweiz bestreitet vor der Abreise an die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, die vom 20. Juli bis 20. August stattfindet, zwei Länderspiele. Am 30. Juni ist in Biel WM-Teilnehmer Sambia der Gegner, am 5. Juli treffen die Schweizerinnen in Winterthur auf Marokko.