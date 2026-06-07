Der dänische Fussball-Nationalspieler Christian Eriksen ist fünf Jahre nach seinem dramatischen Zusammenbruch bei der EM 2021 erneut auf dem Platz zusammengesackt.

Legende: Sichtlich berührt Der dänische Nationalcoach Brian Riemer (rechts), der Ukrainer Danylo Ignatenko und zwei dänische Spieler im Hintergrund. Keystone/Bo Amstrup

Der Vorfall ereignete sich beim Länderspiel gegen die Ukraine in Odense am Sonntag, das Spiel wurde daraufhin abgebrochen. Wie Dänemarks Verband mitteilte, sei der 34-Jährige bei Bewusstsein, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

«Er war kurzzeitig bewusstlos, kam aber sehr schnell wieder zu sich. Er hat das Spielfeld aus eigener Kraft verlassen. Soweit ich das beurteilen kann, funktioniert der Herzschrittmacher einwandfrei», wird der dänische Teamarzt Morten Boesen in einer ersten Mitteilung des Verbands DBU zitiert.

Eriksen hat seit fünf Jahren einen Defibrillator

Eriksen, gerade erst mit dem VfL Wolfsburg aus der Bundesliga abgestiegen, hatte 2021 im EM-Spiel gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten und wurde wiederbelebt. Ihm wurde daraufhin ein Defibrillator eingesetzt. Ärzte hatten dem Rekordnationalspieler das medizinische Okay für die Fortsetzung seiner Profikarriere gegeben.

Dänemark und die Ukraine nehmen nicht an der bald beginnenden WM teil.