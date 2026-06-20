Legende: Setzt seine Karriere nicht in Düsseldorf fort Cedric Itten. Imago Images/Fotostand

Deutschland: Itten verlässt Düsseldorf

Die Zeit von Cedric Itten bei Fortuna Düsseldorf ist nach einem Jahr vorbei. Der Schweizer Nationalstürmer verabschiedete sich am Samstagmorgen via Instagram vom Absteiger aus der 2. Bundesliga. «Ich habe immer versucht, alles für diesen Verein zu geben, mein Herz auf dem Platz zu lassen und bis zur letzten Minute zu kämpfen», heisst es unter anderem in Ittens Beitrag. In 32 Pflichtspielen für die Fortuna gelangen dem 29-Jährigen 16 Tore. Itten, der aktuell die WM mit der Schweiz bestreitet, liebäugelt mit einem Wechsel in die Bundesliga. Zuletzt wurde er mit Werder Bremen in Verbindung gebracht.