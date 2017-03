Aarau - Luzern: Affolter, Nganga und das ewige Cup-Duell

Zum dritten Mal in Serie treffen Aarau und Luzern im Schweizer Cup aufeinander. Diese Partie bietet Stoff für viele Geschichten. Wir bringen Ihnen 3 Storys etwas näher.

1. Die letzten Cup-Fights

Ausgeglichen und spannend waren die letzten Cup-Begegnungen. Vor einem Jahr unterlagen die Aarauer zuhause im Viertelfinal mit 3:4, obwohl sie zweimal in Führung gelegen haben. Ein Jahr zuvor hatte der FCA im Achtelfinal auswärts mit 2:1 gesiegt. Dieses Jahr treffen sich die beiden Teams wieder im Aarauer Brügglifeld. Mit ähnlicher Ausgangslage. Seit der Winterpause holten die Aargauer in 4 Spielen 7 Punkte, kassierten aber am Wochenende in Chiasso eine 5:1 Klatsche. Luzern holte nur 5 Punkte und verlor am Sonntag gegen den FC Basel mit 3:1.

Luzern-Aarau 1:2, Schweizer Cup 2014/15 Aarau - Luzern 3:4 Schweizer Cup 2015/16 Luzern-Aarau 1:2, Schweizer Cup 2014/15 5:41 min, aus sportaktuell vom 29.10.2014

Aarau - Luzern 3:4 Schweizer Cup 2015/16 5:52 min, aus sportaktuell vom 12.12.2015

2. Ngangas Rückkehr

Grosse Freude kam beim FC Aarau auf, als klar wurde, dass Publikumsliebling Igor Nganga wieder zurück zum FCA kommt. Weil der FC Wil finanziell angeschlagen war, hatte Nganga seinen Vertrag per sofort aufgelöst und einigte sich ein paar Tage später mit den Aargauern. Bereits 2011 bis 2016 spielte der 29-jährige Kongolese für Aarau und stand 2014 und 2015 in den Cupspielen gegen Luzern auf dem Platz. Damals erzielte er zwei Treffer und gab eine Torvorlage. Diesen Mittwoch wird er gegen Luzern erstmals wieder vor heimischem Publikum auflaufen.

3. Affolter im Hoch

Die grösste Überraschung beim FC Luzern ist zurzeit der ehemalige Schweizer Nationalspieler François Affolter. Seit der Winterpause ist Affolter richtig aufgeblüht. Während der Luzerner Verteidiger früher immer wieder Aussetzer hatte, spielte er seit der Winterpause solid und erkämpfte sich einen Stammplatz. Mit seinen ersten beiden Toren in dieser Saison unterstrich er seine Leistungssteigerung deutlich. Dies ist umso erstaunlicher, als dass die sportliche Leitung des FC Luzern den 25-Jährigen loswerden wollte. Auch er stand bei den letzten beiden Cup-Begegnungen gegen Aarau auf dem Platz.

Affolters Tor gegen Basel am vergangenen Wochenende 0:18 min, vom 28.2.2017

Wer schafft den Sprung in den Halbfinal?

