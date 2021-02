Am Mittwoch steigt der 6. Akt im «ewigen Duell» Winterthur vs. Basel im Schweizer Fussball-Cup. Bei SRF sind Sie live dabei.

Winterthur vs. Basel: Dauerbrenner im Schweizer Cup

Legende: Öfters versucht, immer wieder angerannt Das ungleiche Duell Winterthur vs. Basel im Schweizer Cup. Keystone

Am Mittwoch (Anpfiff um 17:30 Uhr) duellieren sich das unterklassige Winterthur und der FC Basel im Cup um den Viertelfinal-Einzug. Wegen unbespielbaren Terrains musste das Spiel in den St. Jakob-Park verlegt werden. Die Eulachstädter behalten auf dem Papier den Heimvorteil.

Wer löst das Viertelfinal-Ticket? Winterthur Winterthur % Basel Basel % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Winterthur gegen Basel im Schweizer Cup: Da war doch mal was? Richtig! Diese Affiche gab es seit der Saison 2011/12 sogar bereits fünfmal. Wir blenden zurück:

In der verrückten Corona-Saison 2019/20 kommt es erst Ende August zum Aufeinandertreffen im Halbfinal. Beide Teams hatten damals ihre Meisterschaften schon abgeschlossen, Basel stieg als gescheiterter Europa-League-Viertelfinalist (1:4 gegen Schachtar Donezk) ins Duell. Im vorletzten Auftritt unter Coach Marcel Koller nahm der FCB dem Underdog früh den Wind aus den Segeln: Nach 5 Minuten hiess es 2:0, am Ende 6:1.

2018/19 , in der Saison davor, platzt das Cup-Abenteuer für den Herausforderer im Achtelfinal . Silvan Widmer erzielt in der 53. Minute das einzige Tor der Partie auf der Schützenwiese.

, in der Saison davor, platzt das Cup-Abenteuer für den Herausforderer im . Silvan Widmer erzielt in der 53. Minute das einzige Tor der Partie auf der Schützenwiese. Nur noch der FCB steht dem Unterklassigen 2016/17 vor der Sonne bzw. vor dem möglichen Final-Vorstoss im Weg. Die favorisierten Gäste aus Basel übernehmen nach der Pause das Spieldiktat und kommen mit 3:1 weiter.

vor der Sonne bzw. vor dem im Weg. Die favorisierten Gäste aus Basel übernehmen nach der Pause das Spieldiktat und kommen mit 3:1 weiter. Früh in der 2. Runde beim K.o.-Wettbewerb in der Spielzeit 2014/15 bleibt Winterthur gegen Basel mit 0:4 chancenlos.

beim K.o.-Wettbewerb in der Spielzeit bleibt Winterthur gegen Basel mit 0:4 chancenlos. Beim Rendezvous im Halbfinal 2011/12 sind noch Marco Streller und Alex Frei mit von der Partie – und eliminieren dank ihren Toren Winterthur. Kristian Kuzmanovics Anschlusstor in der 90. Minute mittels Penalty kommt zu spät.

Bereits fünfmal in den letzten 9 Jahren probte Winterthur gegen Basel also den Aufstand. Zu mehr als teils ehrenvollen Niederlagen reichte es nicht. Was liegt beim erneuten Anlauf drin?

Winterthur - Basel live Verfolgen Sie den Cup-Achtelfinal Winterthur - Basel aus dem St. Jakob-Park am Mittwoch ab 17:20 Uhr live auf SRF info oder in der Sport App mit Stream und Ticker.

Mit 1,55 errungen Punkten pro Meisterschaftsspiel (Basel) vs. 1,47 (Winterthur) weisen übrigens beide Mannschaften einen ähnlich (mässigen) Schnitt aus – einfach auf unterschiedlichem Niveau ...