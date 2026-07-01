Die beiden Final-Teams des Schweizer Frauen-Cups 2025/26 stehen direkt in Runde 2. Für den FCZ kommt es zu einem Derby.

Legende: Wollen ihre Titel verteidigen Die Double-Gewinnerinnen von Servette. Keystone/Urs Flueeler

Aufgrund ihrer Teilnahme an der Qualifikation zur Women's Champions League steigen Servette Chênois und die YB Frauen im Schweizer Cup erst in der 2. Runde in den Wettbewerb ein und erhalten für die Startrunde ein Freilos. Die Genferinnen gewannen in der abgelaufenen Spielzeit das Double, sowohl im Cupfinal als auch im WSL-Playoff-Final hiess der Gegner YB.

Die Auslosung der ersten Cup-Runde erfolgte am Mittwoch in Muri bei Bern in drei geografisch gegliederten Gruppen. Zahlreiche Amateurklubs erhalten die Chance, sich mit den besten Teams des Schweizer Frauenfussballs zu messen. Der Zweitligist Uster etwa empfängt den Kantonsrivalen FC Zürich. Für den FC Basel geht es in der Startrunde gegen Düdingen aus der 1. Liga.

Wie gewohnt verfügt das unterklassige Team über das Heimrecht. Die 1. Runde wird am Wochenende vom 22./23. August 2026 ausgetragen.