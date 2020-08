Luzern und YB treffen im Cup-Viertelfinal wie schon in der letzten Saison aufeinander. Kommt wieder Luzern weiter?

Cup-Viertelfinal in Luzern

Bereits in der letzten Saison sind sich der FC Luzern und die Berner Young Boys im Viertelfinal des Schweizer Cups gegenübergestanden. Am 6. März 2019 überraschten die Zentralschweizer den Meister und schlugen YB gleich mit 4:0. Nun kommt es zur Revanche in Luzern.

Wir wollen Klubgeschichte schreiben.

Aus der damaligen Luzerner Mannschaft sind heute unter anderen noch Christian Schwegler, Lucas Alves, Blessing Eleke und Tsiy Ndenge im Kader der Innerschweizer. Aber diese vier können am Donnerstag nicht zu einem neuerlichen Schlag gegen die Berner ausholen, denn sie stehen auf einer ungewöhnlich langen Liste von Verletzten.

Live-Hinweis Den Cup-Viertelfinal zwischen Luzern und den Young Boys können Sie am Donnerstag ab 17:45 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App verfolgen.

Trotz der vielen verletzungsbedingten Absenzen sieht FCL-Trainer Celestini seine Mannschaft nicht als klaren Aussenseiter: «Klar wird es schwierig, denn YB ist die beste Mannschaft der Schweiz. Wir wollen dennoch gewinnen, denn an die Viertelfinalisten kann sich in einem Jahr niemand mehr erinnern.» Seine Mannschaft werde All-in gehen und wolle Klubgeschichte schreiben.

FCL-Sportchef Remo Meyer bläst ins gleiche Horn wie sein Trainer: «Wir stehen 3 Spiele vor dem Titel und werden deshalb alles daran setzen, um weiterzukommen.» Im Cup sei es immer dasselbe: Es zähle nur der Cupsieg.

Im heimischen Stadion waren die Luzerner in der abgelaufenen Saison gegen YB bereits erfolgreich. Auch gegen die beiden anderen Spitzenteams St. Gallen und Basel gewann der FCL zu Hause.

Findet YB den Fokus?

Bei Gegner YB standen nach dem 3. Meistertitel in Folge in den vergangenen Tagen vor allem Feierlichkeiten und nur wenige Trainings auf dem Programm.

Der Weg von Luzern und YB in den Viertelfinal

FC Luzern BSC Young Boys

1. Runde

2:0 gegen Calcio Kreuzlingen

1:0 gegen Carouge

2. Runde

4:0 gegen Wohlen

11:2 gegen Freienbach

Achtelfinal 1:0 gegen GC

4:0 gegen Zürich



Doch Trainer Gerardo Seoane gelang es im letzten Super-League-Spiel gegen St. Gallen (3:1) trotzdem, die Spannung in seiner Mannschaft hochzuhalten. Und dies, obwohl er einigen seit Wochen stark beanspruchten Leistungsträgern eine Pause gönnte.

Für die Young Boys war der Cup in den letzten Jahren kein gutes Pflaster. Neben der letztjährigen Viertelfinal-Niederlage gegen Luzern standen die Berner 2017/18 zuletzt im Cup-Final – verloren gegen den FC Zürich aber mit 1:2. In der Saison zuvor schied YB im Viertelfinal gegen Challenge-Ligist Winterthur aus. Den letzten Berner Cupsieg gab es 1987.