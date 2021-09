Schliessen 03:04 Video Zusammenfassung Iliria - YB Aus Sport-Clip vom 19.09.2021. abspielen 04:39 Video Zusammenfassung Rorschach-Goldach - Basel Aus Sport-Clip vom 19.09.2021. abspielen 05:15 Video Zusammenfassung Chênois - St. Gallen Aus Sport-Clip vom 19.09.2021. abspielen

YB lässt dem FC Iliria aus Solothurn beim 7:1 keine Chance, gesteht dem Vertreter aus der 2. Liga aber immerhin ein Ehrentor zu.

Der FC Basel kommt gegen den FC Rorschach-Goldach aus der 2. Liga interregional zu einem 3:0-Sieg und steht im Cup-Achtelfinal.

St. Gallen hält sich bei Erstligist Chênois schadlos und siegt 7:2.

Die Achtelfinal-Paarungen wurden am Sonntagabend bereits ausgelost.

Iliria - YB 1:7

Spät jubelte der FC Iliria gegen den Meister doch noch: In der 78. Minute besorgte Nazim Elezi im Stadion des FC Solothurn den einzigen Treffer für den krassen Aussenseiter. Das erklärte Ziel des Zweitligisten war damit erreicht. Ansonsten liess YB auf dem Weg in den Cup-Achtelfinal keine Schwächen erkennen. Nachdem Miralem Sulejmani mit einem Traumfreistoss nach einer Viertelstunde den Anfang gemacht hatte, übernahm Stürmer Wilfried Kanga das Zepter. Er glänzte mit drei Treffern.

00:43 Video Sulejmani versenkt Freistoss traumhaft Aus Sport-Clip vom 19.09.2021.
01:02 Video Elezi erzielt das Iliria-Ehrentor Aus Sport-Clip vom 19.09.2021.
01:09 Video Elezi: «Versuche, ein Leibchen zu kriegen» Aus Sport-Clip vom 19.09.2021.
01:04 Video Rieder: «Wir mussten beissen» Aus Sport-Clip vom 19.09.2021.

Rorschach-Goldach - Basel 0:3

Ohne zu überzeugen, aber letztlich doch ungefährdet hat sich Basel gegen Rorschach-Goldach durchgesetzt. Die Gastgeber aus der 2. Liga interregional zeigten sich keck und hätten in der 5. Minute in Führung gehen können. Adrian Morina traf aber nur die Latte. Stattdessen war es der Favorit, der nach einigen Anlaufschwierigkeiten vor 4300 Zuschauern im strömenden Regen durch Liam Millar das 1:0 erzielte (35.). In der 2. Halbzeit machten Taulant Xhaka (62.) und Matias Palacios (79.) dann den Deckel drauf.

01:55 Video Dürlewanger: «Ein Riesenerlebnis» Aus Sport-Clip vom 19.09.2021.
01:50 Video Baumann: «Genial, wie die Jungen Freude haben» Aus Sport-Clip vom 19.09.2021.
00:44 Video Cömert: «Sie standen hinten rein» Aus Sport-Clip vom 19.09.2021.
00:45 Video Palacios zielt ganz genau Aus Sport-Clip vom 19.09.2021.
00:31 Video Millar bricht für Basel den Bann Aus Sport-Clip vom 19.09.2021.

Chênois - St. Gallen 2:7

In der Super League noch ohne persönlichen Treffer, machte Fabian Schubert im Cup Werbung in eigener Sache. Der österreichische Stürmer in Diensten St. Gallens erzielte noch vor der Pause gleich 4 Treffer, wobei besonders der erste sehenswert war. Schubert traf mit einem harten Schuss aus spitzem Winkel. Erstligist Chênois steckte indes nicht auf und nutzte Fehler der Ostschweizer zum zwischenzeitlichen 2:5 aus. Euclides Cabral und Alessio Besio stellten den 5-Tore-Vorsprung vor dem Schlusspfiff aber wieder her.