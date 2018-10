Underdog will «Zählbares, nicht nur Erlebnis»

Bei Red Star erinnert man sich gerne an die Cup-Saison 1998/1999 zurück. Vor 20 Jahren stiess der Zürcher Quartierklub bis in den Halbfinal vor. Im Letzigrund gab es im Viertelfinal einen 2:1-Sieg gegen Lugano, ehe der damalige Meister GC eine Nummer zu gross war (0:7).

Joël Durand, der dem Verein seit den F-Junioren die Treue hält, hat das Spiel als Kind im Stadion erlebt. «Wir müssen alles daran setzen, dass es diesmal nicht beim Erlebnis bleibt», sagt der Stürmer, der sich für das Aufeinandertreffen mit dem FCZ am Mittwoch «etwas Zählbares» erhofft.

Coolness vor dem grossen Spiel

Der Super-League-Vertreter aus der eigenen Stadt ist für den Erstligisten selbstredend ein Traumlos. Anders als vor zwei Jahren, als man es im Achtelfinal mit dem ungemütlichen FC Köniz zu tun bekam und knapp verlor, garantiert der Gegner diesmal für die Zuschauer eine Derby-Atmosphäre im kleinen Rahmen.

Verteidiger Rico Thalmann will denn auch keine Parallelen ziehen. Die Anspannung vor einem solchen Spiel sei bewusst auf Sparflamme gehalten worden, meint er. «Wir schauen uns an, wie der FCZ zuletzt gespielt hat. Grosse Veränderungen in der Vorbereitung gibt es aber nicht.»

Wiedersehen mit Winter

Nicht ganz routinemässig dürfte der Mittwochabend auch für Adrian Winter ablaufen. In jungen Jahren lancierte der Routinier seine Karriere unter Uli Forte bei den Grün-Weissen. Mit dem FCZ bestreitet er am Mittwoch auf der Allmend Brunau für einmal einen Ernstkampf. Red Star trägt seine Spiele auf dem Trainingsgelände des Super-Ligisten aus, wo für das Cup-Duell eine temporäre Tribüne aufgestellt wurde.

Bei Winter kommen beim Gedanken an den Achtelfinal durchaus nostalgische Gefühle auf. Einige ehemalige Weggefährten, etwa Materialwart Robert Weber, sind noch immer da. «Ich kenne schon noch den einen oder anderen», so der Flügelspieler.

