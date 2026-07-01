In Muri sind am Mittwoch die Partien der 1. Hauptrunde im Schweizer Cup ausgelost worden. Ein spannendes Los erhielt der Cupsieger St. Gallen, der beim Erstligisten Thalwil antritt. Servette erhielt mit Bavois gar ein Team aus der Promotion League zugelost. Meister Thun bekommt es mit dem Walliser Klub Saxon-Sports (2. Liga) zu tun.
Während der FC Zürich nach Tuggen muss, erhält nebst GC (Regensdorf) auch Absteiger Winterthur einen Gegner aus dem Kanton Zürich (Zürich City SC aus der 2. Liga inter.). Während YB bei Liestal im Einsatz steht, reist Basel zum FC Courtételle aus der 1. Liga Classic.
Die 1. Hauptrunde mit Super-League-Beteiligung
- FC Liestal (2. Liga inter.) – Young Boys
- FC Courtételle (1. Liga Classic) – FC Basel
- FC Saxon-Sports (2. Liga) – FC Thun
- FC Kerzers (2. Liga) – FC Sion
- FC Thalwil (1. Liga Classic) – FC St. Gallen
- FC Tuggen (1. Liga Classic) – FC Zürich
- FC Regensdorf (2. Liga) – Grasshopper Club Zürich
- FC Bavois (Promotion League) – Servette FC
- FC Kosova Neuchâtel (2. Liga) – Lausanne-Sport
- SC Buochs (1. Liga Classic) – FC Luzern
- Vedeggio Calcio (2. Liga) – Lugano
Um möglichst Derby-Stimmung zu erzeugen, waren die Equipen zunächst in vier regionale Töpfe eingeteilt worden. Die 21 Klubs der Super und Challenge League konnten dabei nicht aufeinandertreffen. Die 1. Runde findet am Wochenende vom 14. bis 16. August statt. Unterklassige geniessen dabei jeweils Heimrecht.