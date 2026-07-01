Die Duelle der 1. Runde im Schweizer Cup sind bekannt. In Zürich kommt es zu Derbys, YB reist zu Liestal, Basel nach Courtételle.

Legende: Um dieses schmucke Ding geht's Die Sandoz-Trophäe für den Cupsieger. Keystone/Peter Klaunzer

In Muri sind am Mittwoch die Partien der 1. Hauptrunde im Schweizer Cup ausgelost worden. Ein spannendes Los erhielt der Cupsieger St. Gallen, der beim Erstligisten Thalwil antritt. Servette erhielt mit Bavois gar ein Team aus der Promotion League zugelost. Meister Thun bekommt es mit dem Walliser Klub Saxon-Sports (2. Liga) zu tun.

Während der FC Zürich nach Tuggen muss, erhält nebst GC (Regensdorf) auch Absteiger Winterthur einen Gegner aus dem Kanton Zürich (Zürich City SC aus der 2. Liga inter.). Während YB bei Liestal im Einsatz steht, reist Basel zum FC Courtételle aus der 1. Liga Classic.

Die 1. Hauptrunde mit Super-League-Beteiligung Box aufklappen Box zuklappen FC Liestal (2. Liga inter.) – Young Boys

FC Courtételle (1. Liga Classic) – FC Basel

FC Saxon-Sports (2. Liga) – FC Thun

FC Kerzers (2. Liga) – FC Sion

FC Thalwil (1. Liga Classic) – FC St. Gallen

FC Tuggen (1. Liga Classic) – FC Zürich

FC Regensdorf (2. Liga) – Grasshopper Club Zürich

FC Bavois (Promotion League) – Servette FC

FC Kosova Neuchâtel (2. Liga) – Lausanne-Sport

SC Buochs (1. Liga Classic) – FC Luzern

Vedeggio Calcio (2. Liga) – Lugano

Um möglichst Derby-Stimmung zu erzeugen, waren die Equipen zunächst in vier regionale Töpfe eingeteilt worden. Die 21 Klubs der Super und Challenge League konnten dabei nicht aufeinandertreffen. Die 1. Runde findet am Wochenende vom 14. bis 16. August statt. Unterklassige geniessen dabei jeweils Heimrecht.