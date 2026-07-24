Legende: Coachte Spanien zum 2. Stern Luis de la Fuente. Imago/Zuma Press

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente hat das Verhalten der Argentinier nach dem WM-Final scharf kritisiert. «Das ist auf jeden Fall unerträglich und inakzeptabel, so etwas darf nicht passieren», sagte der Weltmeister-Coach dem spanischen TV-Sender TVE.

«Was meiner Meinung nach hervorgehoben werden muss, ist unser Verhalten, vor allem angesichts solcher Aggressionen und Provokationen», sagte der 65-Jährige weiter. De la Fuente selbst habe die Rudelbildung laut eigener Aussage nach dem Abpfiff gar nicht mitbekommen, da er währenddessen mit den Teammitgliedern gefeiert habe.

Paredes im Zentrum

Der Argentinier Leandro Paredes hatte sich nach der 0:1-Finalniederlage gegen Spanien nach dem Abpfiff der Verlängerung zu einer Tätlichkeit hinreissen lassen. Paredes griff bei Rangeleien Spaniens Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und stiess ihn zu Boden. Zuvor hatte er Eric Garcia geschubst. Der Weltverband Fifa hat wegen der Vorfälle nach dem Abpfiff eine Untersuchung gegen Argentinien eingeleitet.