Legende: Wechselt ins Ausland Andrej Vasovic. Martin Meienberger / freshfocus

Nächster Schweizer Zugang für Brügge

Andrej Vasovic wagt im Alter von 18 Jahren den Sprung ins Ausland. Der Luzerner Stürmer schliesst sich Club Brügge an, wo er einen Vertrag bis 2030 unterschrieb. Vasovic debütierte in der Saison 2024/25 für die erste Mannschaft des FCL und bestritt seither 26 Pflichtspiele, in denen ihm sieben Tore und zwei Assists gelangen. Da Vasovic seinen Vertrag bei Luzern erst kürzlich bis 2030 verlängert hatte, bringt der Transfer den Innerschweizern viel Geld ein. Bei Brügge trifft Vasovic auf zwei weitere Schweizer: Ex-Nati-Goalie Yann Sommer und Cheveyo Tsawa (ehemals FCZ) wechselten vor kurzem ebenfalls zum belgischen Champions-League-Teilnehmer.

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