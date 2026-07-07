Legende: Künftig nicht mehr nur Gast im Stade de Genève Quentin Maceiras, hier 2023 bei einem Auswärtsspiel mit YB. Keystone/Salvatore di Nolfi

Maceiras kehrt in die Super League zurück

Servette hat sich die Dienste von Quentin Maceiras gesichert. Der 30-jährige Schweizer Verteidiger kommt vom Puskas AFC aus Ungarn und hat bei den Genfern einen Zweijahresvertrag unterschrieben, wie der Klub mitteilte. Maceiras wurde beim FC Sion ausgebildet und absolvierte für die Walliser und später die Young Boys insgesamt 136 Spiele in der Super League. Mit den Bernern gewann er 2021 den Meistertitel und 2023 das Double.

Basel verstärkt sich

Der FC Basel hat den 21-jährigen Mittelfeldspieler Ludwig Malachowski Thorell verpflichtet. Der schwedisch-polnische Doppelbürger kommt vom schwedischen Überraschungsmeister Mjällby AIF ans Rheinknie. Beim FCB hat er einen Vertrag bis Sommer 2030 unterschrieben.

Faber verlässt St. Gallen

Konrad Faber verlässt den FC St. Gallen definitiv. Der Deutsche, der bereits in der abgelaufenen Saison zu Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga ausgeliehen war, wechselt fix zum VfL Osnabrück. Der Klub aus dem Westen Deutschlands ist vor wenigen Wochen in die 2. Bundesliga aufgestiegen.

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