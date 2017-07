Frauen-EURO 2017: So sendet SRF

Vom 16. Juli bis am 6. August wird in den Niederlanden die Frauen-EURO ausgetragen. Bei SRF bleiben Sie am Ball.

So sendet SRF zwei von der Frauen-EURO Datum

Was

Wann Dienstag, 18. Juli

Gruppenspiel Österreich - Schweiz

17:30 Uhr

Samstag, 22. Juli

Gruppenspiel Island - Schweiz

17:45 Uhr

Mittwoch, 26. Juli

Gruppenspiel Schweiz - Frankreich

20:10 Uhr

Donnerstag, 3. August

Halbfinal 1

17:45 Uhr

Donnerstag, 3. August Halbfinal 2

20:10 Uhr

Sonntag,

Final 16:45 Uhr



SRF