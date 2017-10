Frankreich an der WM – «Oranje»-Wunder bleibt aus

Frankreich hat sich mit einem Sieg am letzten Quali-Spieltag das WM-Ticket gesichert. Trotz eines 2:0-Erfolges über Schweden gescheitert sind die Niederlande.

Zusammenfassung Frankreich - Weissrussland Zusammenfassung Niederlande - Schweden Zusammenfassung Belgien - Zypern Zusammenfassung Griechenland - Gibraltar Zusammenfassung Estland - Bosnien-Herzegowina Zusammenfassung Frankreich - Weissrussland 1:44 min, vom 10.10.2017

Zusammenfassung Niederlande - Schweden 3:09 min, vom 10.10.2017

Zusammenfassung Belgien - Zypern 1:03 min, vom 10.10.2017

Zusammenfassung Griechenland - Gibraltar 1:03 min, vom 10.10.2017

Zusammenfassung Estland - Bosnien-Herzegowina 0:51 min, vom 10.10.2017

Gruppe A: Frankreich qualifiziert sich als 10. europäische Mannschaft für die WM

Gruppe H: Griechenland rettet sich mit einem 4:0 gegen Gibraltar in die Barrage

Alles zur Schweizer Niederlage gegen Portugal gibt es hier

Gruppe A: Kein «Wunder von Amsterdam»

Einen 7:0-Sieg hätten die Niederländer gegen die Schweden gebraucht, um sich in letzter Sekunde für die Barrage zu qualifizieren. Doch wie André Sitek schon vor dem Spiel vorhergesagt hatte: «Das kann man vergessen.»

Hand, Elfmeter, Tor: Das 1:0 für die Niederlande

Immerhin: Angeführt von einem richtiggehend geladenen Arjen Robben zeigte die «Elftal» in Amsterdam eine starke Leistung. Der niederländische Captain schoss seine Farben mit einem Doppelschlag in der 1. Halbzeit zum Sieg. Zu mehr reichte es allerdings nicht, weil die Schweden in der Folge die Schotten dichtmachten. Schweden bestreitet damit die im November anstehende Barrage.

Unmittelbar nach der Partie erklärte Robben seinen Rücktritt aus der «Elftal».

Leader Frankreich löste mit einem 2:1-Sieg gegen Weissrussland das WM-Ticket. Antoine Griezmann und Olivier Giroud erzielten im Stade de France die Tore für den Vize-Europameister.

Gruppe H: Griechenland in der Barrage

In der Gruppe H waren die Griechen vor dem abschliessenden Quali-Spiel gegen Gibraltar zum Siegen verdammt. Eine halbe Stunde lang schien sie diese Ausgangslage zu hemmen, dann löste sich der Knoten mit dem ersten Treffer. Am Ende fertigten die Griechen das britische Überseegebiet mit 4:0 ab.

Torosidis trifft per Kopf zum 1:0

Griechenland wahrt damit seine Chancen auf eine WM-Teilnahme. Als schlechtester Gruppenzweiter ausgeschieden ist dafür die Slowakei.

Belgien, das das WM-Ticket bereits in der Tasche hatte, feierte gegen Zypern dank 3 Treffern der Hazard-Brüder und dem obligaten Tor von Romelu Lukaku den 9. Sieg im 10. Spiel.

Qualifizierte Teams Europa

Russland (Gastgeber)

Belgien

Deutschland England

Spanien Polen



Island Serbien Portugal Frankreich Asien Iran Japan

Südkorea Saudi-Arabien Südamerika Brasilien

Nord-/Mittelamerika Mexiko Costa Rica Afrika Nigeria Ägypten



Europa-Barrage für die WM 2018 Gesetzt

Ungesetzt

Schweiz Schweden Italien Irland Kroatien Nordirland Dänemark Griechenland Auslosung: 17.10.

Spiele: 9.-14. November



Sendebezug: SRF zwei, «sportlive», 10.10.2017, 20:10 Uhr.