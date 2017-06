Kane rettet England im «Battle of Britain» das Remis

England bleibt in der WM-Qualifikation ungeschlagen. Die «Three Lions» mussten gegen Schottland aber zittern.

Kein Sieger im «Battle of Britain» 1:42 min, vom 10.6.2017

Captain Harry Kane bewahrte das Fussball-Mutterland England im 114. «Battle of Britain» in Glasgow gegen Schottland vor einer Niederlage. Der Stürmer von Tottenham Hotspur traf erst in der 93. Minute zum 2:2-Endstand.

Von rechts wie von links: Griffiths trifft zweimal per Freistoss

England klar an der Spitze

Leigh Griffiths hatte die Schotten mit einem Freistoss-Doppelpack (87., 90.) bereits vom ersten Heimsieg gegen den Erzrivalen seit 1985 träumen lassen, ehe der Favorit in Person von Kane doch noch einmal zurückschlug. Joker Alex Oxlade-Chamberlain (70.) hatte England in Führung geschossen.

In der Europa-Gruppe F ist England weiter ungeschlagen und führt mit 14 Punkten nach sechs Spieltagen das Feld souverän an. Schottland gerät seinerseits mit nur 8 Zählern im Kampf um die Playoffs immer weiter ins Hintertreffen, weil Slowenien im Parallelspiel Malta mit 2:0 besiegte.