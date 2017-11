Manolas' Sperre wegen «absichtlichem Gelb»

Konstantinos Manolas fehlt Griechenland im Barrage-Hinspiel. Ausgerechnet, weil er dieses Szenario mit einer «präventiven Sperre» vermeiden wollte. Hat die Fifa richtig gehandelt?

Als Griechenland in der vorletzten Partie der WM-Quali 2:1 gegen Zypern führte, schindete Konstantinos Manolas in der Endphase Zeit. Dass der griechische Verteidiger dafür Gelb sah und damit im nächsten Spiel gesperrt war, war ihm noch so recht.

Veto der Fifa

Denn zu diesem Zeitpunkt spekulierten die Griechen bereits mit der Barrage-Teilnahme. Für diese erschien ein Mitwirken des Roma-Legionärs wichtiger als im Duell mit Fussballzwerg Gibraltar.

So weit, so gut. Der Plan schien aufzugehen: Manolas schaute gegen Gibraltar zu, seine Griechen gewannen 4:0. Dann trat die Fifa auf den Plan: Sie sperrte Manolas für eine weitere Partie, sprich: das Barrage-Hinspiel gegen Kroatien. Er habe vorsätzlich gehandelt, so der Vorwurf.

Was halten Sie von der Fifa-Entscheidung?

Optionen Absolut korrekt! Wer vorsätzlich Gelb holt, verzerrt den Wettbewerb. Er gehört gesperrt. Blödsinn! Das ist eine taktische Massnahme, die völlig in Ordnung geht. Die Sperre ist ein Witz.

Real als Vorbild?

Erfahrungen mit wohl absichtlich geholten gelben Karten machte Real Madrid 2010 in der CL. Ramos und Alonso wurden zusätzlich für je ein Spiel gesperrt. Der mutmassliche Strippenzieher José Mourinho musste für einen Match auf die Tribüne.