Nordirland: Kaum Druck, dafür viel Leidenschaft

Nordirlands Trainer Michael O'Neill spricht vor dem Barrage-Duell gegen die Schweiz über die Qualitäten seines Teams und schickt eine Warnung an die Adresse der Nati.

O'Neill: «Glauben, dass wir uns durchsetzen können» 0:28 min, vom 8.11.2017

Einen Tag vor dem Barrage-Hinspiel gegen die Schweizer Nationalmannschaft gibt sich Nordirlands Coach Michael O'Neill zuversichtlich. Er gab an, dass man bei der Auslosung die Schweiz gegenüber Italien oder Kroatien bevorzugt habe.

« Es wird sehr schwierig für die Schweiz. » Michael O'Neill



Zusatzinhalt überspringen Live-Hinweis Verfolgen Sie das Barrage-Hinspiel zwischen Nordirland und der Schweiz am Donnerstag ab 20:10 Uhr in der SRF Sport App, SRF zwei und srf.ch/sport.

Es sei eine riesige Chance für ein so kleines Land wie Nordirland, an eine WM fahren zu können. Zwar erwartet er ein schwieriges Spiel, da die Schweiz «ein sehr starker Gegner» sei.

Gleichwohl schätzt der 48-Jährige den Druck, der auf seiner Mannschaft lastet, als klein ein. Der Grund? «Die Spieler haben schon so viel erreicht. Die Fans honorieren das.» Deswegen können seine Akteure statt mit Druck mit viel Leidenschaft in die Barrage-Partien gehen.

Nicht nur Physis, sondern auch Qualität

Zwar werde im Zusammenhang mit seiner Mannschaft viel von Physis und Kampfkraft gesprochen, doch Nordirland verfüge auch über viel Qualität. Und O'Neill schickt eine Warnung an die Adresse der Nati: «Es wird sehr schwierig für die Schweiz: Nicht nur am Donnerstag, sondern auch am Sonntag.»

Wer setzt sich in der Barrage durch?

Optionen Die Schweiz Nordirland

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 7.11.2017, 22:30 Uhr