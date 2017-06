Österreich muss um WM-Teilnahme bangen

Das Team von Marcel Koller kommt in Irland nicht über ein 1:1 hinaus. Für Österreich wird es im WM-Rennen eng.

Erst geführt, dann gezittert: Österreich mit 1:1 in Irland 2:05 min, vom 11.6.2017

Gruppe D: Österreich kassiert Rückschlag im WM-Rennen

Das Austria-Nationalteam hat sich im kapitalen Auswärtsspiel gegen Irland mit einem 1:1 zufrieden geben müssen. Die Führung durch Martin Hinteregger (31.) glich Jonathan Walters (85.) spät aus. Für Österreich hätte es gar noch schlimmer kommen können: Kurz vor Schluss wurde das 2:1 der Iren wegen eines Foulspiels aberkannt.

Damit verpasst es Österreich, in der Tabelle zu den Iren aufzuschliessen. 4 Spiele vor Schluss der WM-Qualifikation liegt das Team von Marcel Koller, der in Irland ein Jubiläum feierte (50. Länderspiel an der Seitenlinie Österreichs) weiter 4 Punkte hinter den Iren zurück. Im zweiten Spiel des Tages trennten sich die Tabellenschlusslichter Moldawien und Georgien 2:2.

Gruppe I: Wichtiger Sieg für Ukraine

2 Minuten nach dem Ausgleich durch Joel Pohjanpalo war die Welt für die Ukraine wieder in Ordnung: Artem Besedin stellte mit dem 2:1 den Auswärtssieg in Finnland sicher. Dank den 3 Punkten bleiben die Ukrainer in der Gruppe I in Tuchfühlung zu Spitzenreiter Kroatien.