Syrien darf weiter auf die WM hoffen

Das vom Krieg geprägte Land bleibt nach einem 2:2 gegen China im Rennen um die Endrunde 2018 in Russland.

Die Tore bei Syrien - China 1:31 min, vom 14.6.2017

Mit einem Treffer in wortwörtlich letzter Minute wahrt Syrien die Hoffnung auf die erste WM-Teilnahme der Geschichte. Das Team von Trainer Ayman Hakeem trat in der asiatischen WM-Qualigruppe A gegen Schlusslicht China an und lag bis in die 90. Minute mit 1:2 im Hintertreffen. Dann fasste sich Captain Al Salih ein Herz und hämmerte einen Freistoss aus rund 21 Metern sehenswert in die Maschen.

Der herrliche Ausgleichstreffer von Syriens Al Salih 0:19 min, vom 14.6.2017

« Wir behalten die Hoffnung bis zur letzten Minute des letzten Quali-Spiels. » Ayman Hakeem

Nationaltrainer Syrien

Das krisengebeutelte Land liegt dank des Punktgewinns gegen das Reich der Mitte aktuell auf Rang 4. Der 3. Rang, der zu einem Playoff-Duell um die WM-Teilnahme berechtigt, bleibt 2 Runden vor Schluss noch immer in Reichweite. «Wir behalten die Hoffnung bis zur letzten Minute des letzten Quali-Spiels», gab sich Trainer Hakeem nach der Partie kämpferisch.

Grossmacht China hingegen hat als Gruppenletzter sein Ticket für die Endrunde 2018 in Russland so gut wie verspielt.