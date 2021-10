Die «Seleçao» bezwingt Venezuela in der WM-Qualifikation trotz Pausenrückstand noch 3:1 und baut die Tabellenführung aus.

WM-Qualifikation in Südamerika

Legende: Bejubeln den Ausgleich Marquinhos und Gabriel Jesus. Reuters

Die Brasilianer sind in der WM-Qualifikation in Südamerika weiter das Mass aller Dinge. Gegen Venezuela resultierte für die «Seleçao» der 9. Sieg im 9. Spiel. Marquinhos (71.), Gabriel Barbosa (Penalty, 85.) und Antony (95.) machten in der 2. Halbzeit aus einem 0:1 noch ein 3:1.

Der unangefochtene Leader trat in Caracas ohne Neymar auf. Der PSG-Star fehlte Brasilien gesperrt. Basel-Stürmer Arthur Cabral, der für den verletzten Matheus Cunha erstmals in das A-Nationalteam berufen worden war, sass auf der Ersatzbank.

Argentinien bringt kein Tor zustande

Das zweitplatzierte Argentinien verlor weiter Boden auf Brasilien. In Asuncion kam die «Albiceleste» gegen Paraguay nicht über ein torloses Remis hinaus. Auch Lionel Messi konnte seiner Mannschaft nicht zum Sieg verhelfen. Die besten Spieler der Partie waren mit Anthony Silva (Paraguay) und Emiliano Martinez (Argentinien) die beiden Torhüter.

Der Rückstand von Argentinien auf Brasilien beträgt neu 8 Punkte. Die besten 4 Teams qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde in Katar.