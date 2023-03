Nicht viel hätte gefehlt, und der Leader in der Women's Super League wäre überraschend gestrauchelt. Gegen den FC St. Gallen lag Servette Féminin bis zur 73. Minute mit 0:2 zurück, ehe es die Partie mit 3 Toren doch noch drehte. Noa Schärz und Yael Aeberhard hatten die Ostschweizerinnen in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung geschossen, Natalia Padilla-Bidas , Agata Pimenta und Elodie Nakkach sorgten für die Wende. Der Siegtreffer fiel dabei in der 93. Minute, nachdem das Heimteam kurz davor eine Grosschance zum erneuten Führungstreffer vergeben hatte.

Immer wieder Humm

Damit wahrt Servette seine weisse Weste, der Leader ist in dieser Saison weiter ungeschlagen. Die ersten Verfolgerinnen, die Frauen des FC Zürich, kamen ebenfalls zu einem Sieg. Das Team von Jacqueline Dünker bezwang den FC Luzern auswärts mit 2:0. Unter die Torschützinnen reihte sich einmal mehr Fabienne Humm, die die Torschützenliste mit mittlerweile 15 Saisontreffern klar anführt.

Die 36-jährige Nati-Stürmerin schoss ihre Farben in der 19. Minute in Führung, die formstarke Seraina Piubel doppelte kurz nach der Pause nach. Da konnten es die Zürcherinnen auch verschmerzen, dass Humm in der Schlussminute noch einen Penalty verschoss.

GC mit Spektakel-Sieg

In der torreichsten Partie der Runde bezwang GC den FCB mit 4:3. Die Baslerinnen bewiesen dabei Moral, indem sie einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand ausgleichen konnten. Emoke Papai war es schliesslich, die den 4:3-Siegtreffer für die Gäste erzielte. Die Ungarin hatte bereits zum 3:1 getroffen. Klare Siege gab es für die BSC YB Frauen (5:0 gegen Yverdon) und die Aarau Frauen (5:1 gegen Rapperswil).