Die Schweizer Natispielerin stand nach einer langen Verletzungspause erstmals bei einem Testspiel wieder auf dem Platz.

Legende: Kam endlich zu ihrem 1. Einsatz für YB Ramona Bachmann. Freshfocus/Claudio De Capitani

«Es waren nur 15 Minuten, doch die bedeuteten mir alles», schrieb Ramona Bachmann nach ihrem Comeback auf Instagram. 13 Monate hatte sie wegen eines Kreuzbandrisses pausieren müssen, nun durfte sie endlich ihren Einstand für YB geben – in einem Testspiel gegen Como (2:1).

Es seien sogar ein paar Tränen geflossen, schrieb Bachmann weiter. Nach all der harten Arbeit, den Rückschlägen, der Geduld und den Opfern, die sie habe erbringen müssen, gingen die Emotionen hoch. Nun verspüre sie «pure Freude und Erleichterung». Neben Bachmann gab auch Stephanie Waeber ebenfalls nach einem Kreuzbandriss ihr Comeback.

Erster Ernstkampf in der CL-Quali

Los geht es für YB in der Women's Super League am Freitag, 14. August, mit einem Gastspiel beim FC Basel, ehe eine Woche später die Playoff-Final-Reprise gegen Meister Servette Chênois auf dem Programm steht (beide Partien live bei SRF zu sehen). Bereits nächste Woche werden die Bernerinnen in der 2. Qualifikationsrunde zur Women's Champions League bei SKN St. Pölten (AUT) gefordert sein.