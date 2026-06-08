Legende: Kennt den FCB bestens Danique Stein. FC Basel 1893 / Luca Cavegn

Der FC Basel hat eine Nachfolgerin für Trainer Omar Adlani gefunden. Auf die kommende Saison hin übernimmt die 35-jährige Danique Stein das Team aus der Women's Super League. Die 22-fache Schweizer Nationalspielerin kennt den Klub bereits seit vielen Jahren.

Als Spielerin absolvierte sie zwischen 2011 und 2017 insgesamt 106 Partien für «Rotblau» und gewann mit dem FCB 2014 den Schweizer Cup. Nach dem Ende ihrer Aktivkarriere schlug Stein den Weg als Trainerin und Funktionärin ein. Im Sommer 2021 übernahm sie bereits einmal das Fanionteam als Cheftrainerin. Nach einer erfolgreichen Saison, in der die FCB-Frauen erst im Penaltyschiessen der Liga-Halbfinals scheiterten, trat sie zurück, weil sie damals noch nicht über das nötige Diplom verfügte.

Neues Leitungsteam

Neben Coach Adlani verliess zuletzt auch Fabian Sangines, der Leiter Frauenfussball, den Klub. Für Aufsehen hatte in der abgelaufenen Saison der Playoff-Viertelfinal gegen St. Gallen gesorgt, als der FCB wegen einer nicht registrierten Spielerin Forfait verlor.

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