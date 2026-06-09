Legende: Beendet das Kapitel Women's Super League Therese Simonsson. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Liga: Simonsson verlässt Servette Chênois

Servette Chênois muss künftig ohne Therese Simonsson auskommen. Die schwedische Stürmerin verlässt die Genferinnen nach dem Double-Gewinn, das bestätigte der Klub auf Social Media. Mit 15 Treffern in 24 Partien hatte Simonsson grossen Anteil am Titelgewinn von Servette Chênois in der Women's Super League. Im Cup steuerte die 28-Jährige in sechs Spielen weitere zwei Tore bei. Simonsson stiess auf die Saison 2023/24 zu den Genferinnen und gewann mit Servette Chênois je zweimal die Meisterschaft und den Cup. Wohin es die Schwedin zieht, ist noch nicht bekannt.