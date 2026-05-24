Die Genferinnen steigen als Favoritinnen in den Playoff-Final gegen die Young Boys. Gegessen ist die Sache aber nicht.

«Wir haben bislang eine sehr gute Saison gespielt, der Job ist aber nicht beendet», sagt Daïna Bourma. Die französische Verteidigerin strebt mit Servette Chênois den Titel in der Women's Super League an, der am Montag und Freitag in einem Hin- und Rückspiel gegen YB ausgefochten wird.

Die Genferinnen haben diese Saison alle drei Direktbegegnungen gegen YB gewonnen (3:0, 1:0, 1:0). Die letzte Niederlage gegen die Bernerinnen liegt sogar schon fast sieben Jahre zurück.

«Details entscheiden»

Dennoch rechnet Bourma mit einem engen Finalduell. «Kleine Details» würden entscheiden, glaubt die 26-Jährige. «Wie im Cupfinal, als wir das Siegtor nach einem stehenden Ball erzielten.»

WSL-Final bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Pfingstmontag, 25. Mai, 13:45 Uhr: YB – Servette auf SRF zwei.

Freitag, 29. Mai, 18:40 Uhr: Servette – YB auf SRF zwei.

Bourma freut sich aus mehreren Gründen auf die Finalspiele. Zum einen wolle man natürlich eine «perfekte Saison» hinlegen. Aber auch Gegner YB – immerhin Titelverteidiger – gefällt der einstigen Junioren-Nationalspielerin: «Das ist eine gute und solide Equipe mit einer starken Mentalität. Ihre Stärke liegt im Kollektiv.»

Tausende Fans erwartet

Die Kapitänin, die diese Saison wettbewerbsübergreifend zwei Treffer erzielte, freut sich zudem auf den erwarteten Fan-Aufmarsch. «Es wärmt das Herz zu sehen, dass im Frauenfussball tausende Fans ihre Equipe anfeuern. YB hat viele Fans, am Montag wird es sehr Gelb-Schwarz aussehen. Aber ich kann es kaum erwarten, am Freitag im Stade de Genève hoffentlich viele in Granatrot zu sehen.»