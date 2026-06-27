Legende: Konnte es selber kaum fassen Annik Kälin in Ratingen. imago images/Beautiful Sports International

Annik Kälin hat im Siebenkampf im deutschen Ratingen zum Auftakt mit einer Top-Zeit über 100 m Hürden überrascht. In 12,60 Sekunden pulverisierte sie nicht nur ihre persönliche Bestleistung um 27 Hundertstel, sondern verbesserte auch noch die nationale Saisonbestzeit von Weltmeisterin Ditaji Kambundji um 2 Hundertstel. In der ewigen Schweizer Bestenliste belegt Kälin nun Rang 2 hinter Rekordhalterin Kambundji (12,24).

Die Bündnerin liess nicht locker und schaffte auch im 200-m-Lauf in 23,00 Sekunden einen persönlichen Bestwert. Und die 1,75 m im Hochsprung und die 14,00 m im Kugelstossen dürfen sich ebenfalls sehen lassen.

Auf Rekordkurs

Mit dem Halbzeit-Total von 3974 Zählern liegt Kälin auf Kurs, ihren Schweizer Rekord von Götzis zu verbessern. Nach vier von sieben Disziplinen hat sie 115 Punkte mehr auf dem Konto als bei ihrem Sieg nahe der Schweizer Grenze Ende Mai. Dieses Polster gilt es nun am Sonntag zunächst im Weitsprung zu verteidigen. In Götzis hatte Kälin den zweiten Tag mit 6,96 m im Weitsprung eröffnet.