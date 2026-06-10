Das Bislett Stadium in Oslo war in den letzten beiden Jahren ein gutes Pflaster für Dominic Lobalu. Schon zweimal hat der St. Galler Langstreckenläufer hier den Schweizer Rekord über 5000 m verbessert. 2024 tilgte er die 40 Jahre alte Bestmarke von Markus Ryffel, vor einem Jahr verbesserte er seine eigene Bestmarke um drei Hundertstel auf 12:50,87 Minuten.
Am Mittwoch peilt Lobalu eine Zeit unter 12:50 Minuten an. Es ist sein erster Einsatz über 5000 m in dieser Saison. Die Vorbereitung, darunter ein Trainingslager in Kenia, sei «tiptop» gewesen. Die Oberschenkelprobleme, mit denen er vergangene Saison zu kämpfen hatte, sind ebenfalls kein Thema mehr.
Live-Hinweis
Verfolgen Sie das Diamond-League-Meeting in Oslo am Mittwoch ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei oder in der SRF Sport App.
Mit Timothé Mumenthaler ist ein zweiter Schweizer nach Norwegen gereist. Der Europameister über 200 m hatte in Oslo vor einem Jahr sein erstes Diamond-League-Meeting im Ausland bestritten und dabei mit Platz 2 geglänzt.
Heuer nimmt der Genfer Sprinter an den Bislett Games seine Saisonbestzeit von 20,67 Sekunden ins Visier. Und will gleichzeitig die Scharte vom Sonntag mit dem Fehlstart in Stockholm auswetzen.