Dominic Lobalu nimmt in Oslo den Schweizer Rekord ins Visier. Zweimal hat er diesen dort schon verbessert.

Das Bislett Stadium in Oslo war in den letzten beiden Jahren ein gutes Pflaster für Dominic Lobalu. Schon zweimal hat der St. Galler Langstreckenläufer hier den Schweizer Rekord über 5000 m verbessert. 2024 tilgte er die 40 Jahre alte Bestmarke von Markus Ryffel, vor einem Jahr verbesserte er seine eigene Bestmarke um drei Hundertstel auf 12:50,87 Minuten.

Am Mittwoch peilt Lobalu eine Zeit unter 12:50 Minuten an. Es ist sein erster Einsatz über 5000 m in dieser Saison. Die Vorbereitung, darunter ein Trainingslager in Kenia, sei «tiptop» gewesen. Die Oberschenkelprobleme, mit denen er vergangene Saison zu kämpfen hatte, sind ebenfalls kein Thema mehr.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Diamond-League-Meeting in Oslo am Mittwoch ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei oder in der SRF Sport App.

Mit Timothé Mumenthaler ist ein zweiter Schweizer nach Norwegen gereist. Der Europameister über 200 m hatte in Oslo vor einem Jahr sein erstes Diamond-League-Meeting im Ausland bestritten und dabei mit Platz 2 geglänzt.

Heuer nimmt der Genfer Sprinter an den Bislett Games seine Saisonbestzeit von 20,67 Sekunden ins Visier. Und will gleichzeitig die Scharte vom Sonntag mit dem Fehlstart in Stockholm auswetzen.