Angelica Moser springt beim Diamond-League-Meeting in Rom auf Rang 3.

Jason Joseph läuft über 110 Meter Hürden in 13,49 Sekunden auf den 6. Platz.

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Stabhochsprung Frauen: Moser erneut auf dem Podest

Wie schon am Sonntag in Rabat hat Angelica Moser auch in der italienischen Hauptstadt den Sprung aufs Podest geschafft. Die 28-Jährige überquerte im Olympiastadion im 2. Versuch 4,80 Meter und steigerte sich damit nochmals um 10 Zentimeter im Vergleich zum Meeting in Marokko. Auch die britische Siegerin Molly Caudery und die zweitplatzierte Nina Kennedy (AUS) wiesen am Ende die gleiche Höhe wie Moser auf, blieben dabei allerdings ohne Fehlversuch und klassierten sich deshalb vor der Schweizerin.

110 m Hürden Männer: Joseph kann Coup nicht wiederholen

Jason Joseph, der vor einem Jahr in Rom seinen Premieren-Triumph in der Diamond League gefeiert hatte, konnte dieses Mal nicht wirklich überzeugen. In einer Zeit von 13,49 Sekunden blieb er als 6. eine Viertelsekunde hinter seiner Saisonbestleistung zurück. Diese hätte am Donnerstag zu Rang 2 gereicht. Denn einzig der überragende US-Amerikaner Trey Cunningham (12,98 s) blieb mit Jahresweltbestleistung und Meeting-Rekord unter 13,30 Sekunden.

200 m Frauen: Alfred bleibt unter 22 Sekunden

Über die halbe Bahnrunde bei den Frauen setzte sich mit Julien Alfred die Olympiasiegerin über 100 m durch. Die 24-Jährige aus St. Lucia liess der Konkurrenz mit einer Zeit von 21,93 Sekunden keine Chance und verwies die beiden US-Amerikanerinnen Melissa Jefferson-Wooden (22,17 s) und Anavia Battle (22,39 s) auf die weiteren Podestplätze.

100 m Para Frauen: Rahmani auf Rang 2

Im Para-Rennen der Frauen über 100 Meter belegte die Schweizerin Abassia Rahmani in einer Zeit von 13,49 Sekunden den 2. Rang. Damit konnte sich die Zürcherin auch im 3. Rennen in diesem Jahr nach ihrem Comeback weiter steigern. Auf die Zeit der spanischen Siegerin Batalla Fiona Pinar verlor sie lediglich 4 Hundertstel.

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