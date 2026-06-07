Am Sonntag steigt das Diamond-League-Meeting in Stockholm. Zwei Schweizer Mittelstreckenläuferinnen und ein Sprinter stehen im Fokus.

Kann es die überragende Werro auch gegen die Olympiasiegerin?

Legende: Emotionen und Blumen Audrey Werro nach ihrem beeindruckenden Auftritt in Rabat. Keystone/Jalal Morchidi

Vor einer Woche hat Audrey Werro in Rabat ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. In einem Weltklassefeld lief die 800-m-Läuferin beim einzigen Diamond-League-Event auf dem afrikanischen Kontinent allen Gegnerinnen davon und stellte in 1:56,56 Minuten die viertbeste Zeit ihrer Karriere sowie einen Meetingrekord auf.

Am Sonntag wird die formstarke Werro, die Ende März an der Hallen-WM als Zweite aufs Podest gelaufen war, noch einmal gefordert. In der schwedischen Hauptstadt Stockholm kommt es im Rahmen der Diamond League zum Direktduell mit der britischen Olympiasiegerin und Hallen-Weltmeisterin Keely Hodgkinson, erstmals in dieser Freiluft-Saison.

Mumenthaler gegen Bednarek

Über die 1500 m steht mit Joceline Wind eine zweite Schweizerin im Einsatz. Die 25-Jährige überzeugte zuletzt in Xiamen/CHN: In 4:01,41 Minuten stellte sie eine persönliche Bestzeit auf und unterbot zugleich die EM-Limite.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Diamond-League-Meeting in Stockholm zeigen wir am Sonntag ab 17:00 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Neben den beiden Mittelstreckenläuferinnen ist die Schweiz auch in einer Sprint-Disziplin vertreten: Timothé Mumenthaler läuft über die 200 m und misst sich dabei unter anderem mit Olympia- und WM-Silbergewinner Kenneth Bednarek (USA).