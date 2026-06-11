Legende: Neuer Weltrekordhalter Ja'Kobe Tharp. Kirby Lee / Getty Images

Paukenschlag an den Hochschulmeisterschaften (NCCA) in den USA: In den Vorläufen über 110 m Hürden hat der erst 20-jährige Ja'Kobe Tharp in Eugene einen neuen Weltrekord aufgestellt. Tharp kam in einer Zeit von 12,75 Sekunden ins Ziel, womit er die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Aries Merritt aus dem Jahr 2012 um 0,05 Sekunden unterbot. Die Zeit muss von World Athletics noch bestätigt werden.

«Ich wusste, dass ich es in den Beinen hatte, aber das war eindeutig nicht in meinem Plan für diesen Wettkampf», versicherte Tharp gegenüber dem vor Ort anwesenden Medienvertreter von Olympics.com. «Ich fühlte mich schnell, aber diese Zeit zu sehen, macht mich sprachlos.»

Tharp, 6. bei den Weltmeisterschaften in Tokio im September 2025, hatte bereits in diesem Winter für Aufsehen gesorgt, als er mit 7,32 Sekunden die drittschnellste Zeit über 60 m Hürden erzielte. Nun pulverisierte er seine persönliche Bestzeit im Freien (13,01 im Jahr 2025) und stieg vom 32. auf den ersten Platz der weltbesten Hürdenläufer aller Zeiten auf.