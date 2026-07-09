Der russische Leichtathletik-Verband will gegen den Ausschluss seiner Sportlerinnen und Sportler vorgehen.

Legende: Bleibt weiter offen Russlands Rolle im Sport. Keystone / AP Photo / Pavel Bednyakov

Der russische Leichtathletik-Verband will gegen den Ausschluss seiner Sportlerinnen und Sportler von internationalen Wettbewerben vor den Internationalen Sportgerichtshof (TAS) in Lausanne ziehen. Man habe den TAS angerufen, teilte der Verband zwei Tage nach der Wiederzulassung Russlands durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit.

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Russland reagiert damit auch auf einen Entscheid des Weltverbands World Athletics aus der vergangenen Woche, weiter an dem Ausschluss von russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern an internationalen Wettbewerben festzuhalten. Man sehe die «grundlegenden Interessen der Leichtathletik in Russland beeinträchtigt», erklärte der nationale Verband nun.

Währenddessen lockerte das IOC trotz dem anhaltendem Krieg in der Ukraine zuletzt die Beschränkungen gegen Russland mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.