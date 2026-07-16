Mehrkämpferin Annik Kälin blickt auf einen perfekten Saisonstart zurück. Bei Spitzenleichtathletik Luzern peilt sie im Weitsprung den 3. Sieg an.

Sieg und Schweizer Rekord in Götzis, Sieg und Schweizer Rekord in Ratingen: Annik Kälin kann auf eine mehr als nur gelungene erste Saisonhälfte zurückblicken. Die Enttäuschung an der Hallen-WM in Torun im Weitsprung (Platz 16)? Längst verdaut.

«Es war ein Traum-Saisonstart. Umso wichtiger ist es jetzt, gesund zu bleiben und die Form zu konservieren», so Kälin im Vorfeld des Leichtathletik-Meetings in Luzern am Donnerstag. Es mache extrem Freude, so Wettkämpfe zu bestreiten.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Wir zeigen Ihnen am Donnerstag ab 22:00 Uhr auf SRF zwei eine Teilaufzeichnung des Meetings «Spitzenleichtathletik Luzern».



Die Gesundheit hatte Kälin im vergangenen Jahr noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eine Verletzung am Fussgelenk führte an der WM in Tokio zum Aus in der Qualifikation für den Weitsprung-Final. Auf den geplanten Start im Siebenkampf musste sie sogar ganz verzichten. Umso glücklicher ist Kälin über ihren aktuellen Gesundheitszustand. «Es zeigt, was möglich ist, wenn man gesund und trainiert ist.»

Der dritte Sieg winkt

Das Meeting in Luzern ist für Kälin eine rare Möglichkeit, sich vor Heimpublikum zu zeigen. Als Mehrkämpferin kann die Bündnerin in der Diamond League nur in Einzel-Disziplinen antreten. Bei den Meetings in Zürich und Lausanne ist der Weitsprung der Frauen aber nur selten im Programm. Luzern ist hingegen ein gutes Pflaster für die 26-Jährige. «Ich habe die letzten zwei Jahre hier gewonnen, das ist auch dieses Jahr das Ziel.»

Mit dem Sieg beim prestigeträchtigen Meeting in Götzis hat Kälin ein erstes grosses Saisonziel bereits erreicht, doch der Hunger ist längst nicht gestillt. An der EM in Birmingham (10.-16. August) hat sie sich eine Medaille zum Ziel gesetzt. Diese wäre ebenfalls viel wert: «Eine EM-Medaille ist etwas, was bleibt, aber auch meinen Götzis-Sieg habe ich auf ewig.»

Eine Weitsprung-Medaille wird zumindest in diesem Jahr aber nicht dazukommen. Der Zeitplan lässt einen Doppel-Start in Birmingham nicht zu.