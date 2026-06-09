Legende: Trafen 2025 an der WM in Tokio aufeinander Letsile Tebogo (links) und Gout Gout (rechts). Imago Images/aap/jono searle

Gout und Tebogo messen sich in Lausanne

Beim Athletissima-Meeting am 21. August in Lausanne steht ein spannendes Duell im 200-Meter-Lauf an. Der Australier Gout Gout trifft bei seinem ersten Auftritt in der Schweiz auf den Olympiasieger Letsile Tebogo aus Botswana. Der 18-jährige Gout bestreitet seine erste Saison in der Diamond League und in Lausanne sein einziges Rennen in Europa in der zweiten Saisonhälfte. Mitte April stellte er in Sydney mit 19,67 Sekunden den Junioren-Weltrekord auf. Bereits im April hatten die Organisatoren die Teilnahme von vier Schweizer Aushängeschildern angekündigt. Audrey Werro, Ditaji Kambundji, Angelica Moser und Simon Ehammer werden in Lausanne antreten.