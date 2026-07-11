Legende: Stiess in neue Sphären vor Géraldine Di Tizio-Frey. Freshfocus/Archiv

Di Tizio-Frey mit Ausrufzeichen in Bulle

Géraldine Di Tizio-Frey hat beim Meeting de la Gruyère in Bulle eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt. Die Zugerin absolvierte die 100 m in den Vorläufen in 10,98 Sekunden und verbesserte ihre bisherige Bestmarke gleich um 11 Hundertstel. Di Tizio-Frey ist nach Mujinga Kambundji (Schweizer Rekordhalterin in 10,89), Ajla Del Ponte (11,90) und Salomé Kora (10,95) die vierte Schweizerin, welche unter der 11-Sekunden-Marke bleibt.

Mujinga Kambundji mit gelungenem Comeback

Mujinga Kambundji bestritt in Bulle ihren ersten Wettkampf seit der Geburt ihres Sohnes Léon im vergangenen November. Den Vorlauf über 100 m beendete die 34-jährige Bernerin in 11,42 Sekunden, ehe sie sich im B-Final auf 11,33 steigerte. Damit war die letztjährige Hallen-Weltmeisterin über 60 m mehr als zufrieden. «Mit einer solchen Zeit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich freue mich riesig, wieder auf der Bahn zu stehen und zu sehen, dass der Formaufbau Richtung EM stimmt», sagte Kambundji. Die Europameisterschaften in Birmingham finden vom 10. bis 16. August statt.