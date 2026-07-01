Legende: Fehlt verletzt Ditaji Kambundji. KEYSTONE/Michael Buholzer

Kambundji muss pausieren

Ditaji Kambundji muss eine Wettkampfpause einlegen. Wie ihr Management mitteilt, fällt die Weltmeisterin über 100 m Hürden aufgrund einer Zerrung im vorderen Oberschenkel vorderhand aus. Die Verletzung zog sich die 24-jährige Bernerin am vergangenen Sonntag beim Aufwärmen vor dem Diamond-League-Meeting in Paris zu. Wie lange sie ausfällt, ist schwierig abzuschätzen. Zumindest ihre Starts am Diamond-League-Meeting in Monaco (10. Juli) und bei Spitzenleichtathletik Luzern (16. Juli) muss die Schweizer Sportlerin des Jahres 2025 absagen.

Werro siegt in Freiburg

800-m-Überfliegerin Audrey Werro ging beim Internationalen Meeting in Freiburg über 400 m an den Start. Die 22-Jährige wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann in einer Zeit von 51,33 Sekunden souverän. Werro blieb in ihrer Heimat 81 Hundertstel über dem achtjährigen Schweizer Rekord von Lea Sprunger. Auch den nationalen U23-Rekord, welchen Werro mit 51,03 Sekunden hält, verpasste sie.