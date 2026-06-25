Legende: Tritt an der EM nur im Weitsprung an Simon Ehammer. Keystone/Luka Kolanovic

Ehammer verzichtet auf EM-Zehnkampf

Sechs Wochen vor der Leichtathletik-EM in Birmingham (GBR) gab Simon Ehammer bekannt, dass er an den Europameisterschaften nur im Weitsprung antreten werde. Diese Entscheidung falle ihm sehr schwer, meinte der Weltführende im Zehnkampf, der Zeitplan der Europameisterschaften lasse aber keine Teilnahme an beiden Wettkämpfen zu. Das Ziel im Weitsprung sei klar: die letzte fehlende EM-Medaille in seiner Sammlung zu gewinnen, also Europameister zu werden.

Üppige Sperre gegen Kandie

Die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbands World Athletics hat den früheren Halbmarathon-Weltrekordhalter Kibiwott Kandie wegen zwei Verstössen für sieben Jahre gesperrt. Der 30-jährige Kenianer habe im Zuge eines im Vorjahr eingeleiteten Verfahrens eingeräumt, bei einer Trainingskontrolle in seiner Heimat die Abgabe einer Dopingprobe verweigert und das Dopingkontrollverfahren manipuliert zu haben. Die Sperre endet im März 2032.