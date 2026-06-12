Legende: Holte Bronze über 10'000 m Gudaf Tsegay an der WM 2025 in Tokio. Imago/Zuma Press Wire

Dopingvergehen: Tsegay diesen Sommer gesperrt

Die äthiopische Mittel- und Langstrecklerin Gudaf Tsegay ist für vier Monate gesperrt worden und darf bis zum 30. September keine Wettkämpfe bestreiten. Bei der 29-Jährigen sei letzten Dezember im Rahmen einer Trainingskontrolle die Substanz Letrozol gefunden worden, teilte die unabhängige Integritätsagentur (AIU) des Weltverbandes World Athletics mit. Die frühere 5000-m-Weltrekordhalterin und letztjährige Indoor-Weltmeisterin über 1500 m habe den Gebrauch sofort eingeräumt und Dokumente vorgelegt, die eine Einnahme aus medizinischen Gründen rechtfertigen. Gemäss AIU hätte sie das aber vorgängig beantragen müssen.