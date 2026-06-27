Legende: Konnte es selber kaum fassen Annik Kälin in Ratingen. imago images/Beautiful Sports International

Kälin neu zweitschnellste Schweizerin über 100 m Hürden

Annik Kälin hat im Siebenkampf im deutschen Ratingen zum Auftakt mit einer Top-Zeit über 100 m Hürden überrascht. In 12,60 Sekunden pulverisierte sie nicht nur ihre persönliche Bestleistung um 27 Hundertstel, sondern verbesserte auch noch die nationale Saisonbestzeit von Weltmeisterin Ditaji Kambundji um 2 Hundertstel. In der ewigen Schweizer Bestenliste belegt Kälin nun Rang 2 hinter Rekordhalterin Kambundji (12,24). Nach 4 absolvierten Disziplinen hält Kälin bei 3974 Punkten. Sie weist 115 Zähler mehr auf als zum gleichen Zeitpunkt in Götzis, wo sie vor einem Monat den Schweizer Rekord auf 6726 Punkte verbesserte.