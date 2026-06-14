Legende: Unterbot seine eigene Bestzeit um 7 Sekunden Arno Liebl. imago images/Beautiful Images/Archiv

Liebl mit starkem Auftritt in Nizza

Aarno Liebl ist am Samstag beim Meeting in Nizza die 3000 m Steeple in 8:23,61 Minuten gelaufen – eine Zeit, die nur knapp über dem 2001 von Christian Belz aufgestellten Schweizer Rekord (8:22,24) liegt. Der 21-jährige Berner, der das Rennen als Dritter beendete, unterbot seine eigene Bestzeit um mehr als 7 Sekunden und stellte einen Schweizer U23-Rekord auf. Beim selben Meeting verbesserte Ramon Wipfli seinen U23-Landesrekord über 800 m um 0,21 Sekunden auf 1:44,71 und erfüllte damit die Qualifikationsnorm für die EM Mitte August in Birmingham. In der ewigen Schweizer Bestenliste liegt er damit hinter André Bucher und Ivan Pelizza an dritter Position.