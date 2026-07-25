Legende: Lief so schnell wie bei seinem Olympiasieg in Paris Noah Lyles. imago images/Newscom World

Lyles egalisiert seine Bestmarke

Noah Lyles hat sich mit einer Jahresweltbestzeit zum US-Meister über 100 m gekrönt. In 9,79 Sekunden egalisierte der Olympiasieger in New York City seine persönliche Bestmarke vom Goldlauf in Paris 2024 und blieb unter den 9,82 Sekunden von Oblique Seville bei den jamaikanischen Meisterschaften im Juni. Mit einem starken Finish machte Lyles dabei einen frühen Rückstand wett und verwies Ronnie Baker und Kenny Bednarek (beide 9,88) auf die Plätze. Bei den Frauen gewann Sha'Carri Richardson, Weltmeisterin von 2023 und Olympiazweite von 2024, in 10,77 Sekunden souverän den Titel über 100 m vor Kayla White (10,90).